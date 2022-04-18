Оскар Де Ла Хойя: «Хочу помириться с Уайтом. Я критиковал UFC, и был не прав»

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Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя заявил, что хочет помириться с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Ранее Де Ла Хойя выступал против проведения поединка Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера и критиковал за это Уайта.

«Я хочу помириться с ним. Да, я критиковал UFC, и был не прав. Я бы хотел наладить отношения с Уайтом», – сказал Де Ла Хойя.

Уайт отреагировал на слова Де Ла Хойи о бойцовской лиге Хабиба: «Быть промоутером сложно. Это легко, только если ничего не делать»

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