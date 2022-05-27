Дмитрий Бивол про переход в ММА: «Не думаю, что у меня есть опыт или навыки»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос о возможном перехода в ММА.

«Я только недавно говорил, что хотел бы немного отдохнуть и провести время с семьей. Возможно, я возьму отпуск. Скоро, когда придет время, мы встретимся с командой и начнем активнее обсуждать свои дела.

Не думаю, что у меня есть опыт или навыки, чтобы драться по правилам ММА, поскольку я боксер.

Я уважаю , что сделал для ММА. Это очень большое достижение», – считает Бивол.

7 мая в Лас-Вегасе россиянин победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол: «Я бы хотел подраться с победителем боя Смит – Бетербиев»

Промоутер Бивола: «Дмитрий начал подготовку к следующему бою. Мы только начали думать о его сопернике»