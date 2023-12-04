Гор Азизян: «Шара Буллет раскрылся только на 20%. Он взорвет весь мир»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Тренер Шары Буллета считает, что у бойца еще много нераскрытого потенциала.

«Пусть те, кто критикует Шару Буллета, возьмет спортсмена с нуля и доведет его до UFC. Им точно не понравится, когда их продукт будут критиковать. В нашем зале тренируются бойцы UFC, но в эту лигу они попали, будучи нашими спортсменами. Мы ценим этот труд.

Хороший тренер, если он думает о бойце, никогда не будет говорить о минусах спортсмена на камеру. Некоторые тренеры, к которым Шара ходил на спарринги раз в год, начали говорить, что он чего-то не умеет. Магомедов раскрылся только на 20%. Как медийно, так и спортивно. Если он продолжит в том же духе, то взорвет весь мир», – заявил Гор Азизян.

Тренер Шары Буллета: «Рубка в конце первого раунда – его главная ошибка. Шара пропустил в ней больше ударов, чем за всю карьеру»

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1 комментарий
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За такое и посадить могут))
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