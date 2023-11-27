Веттори принял вызов Шары Буллета: «Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются»
«Парень-пират [Шарабутдин Магомедов] снова обращался ко мне. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростертыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются», – написал в соцсетях боец UFC Марвин Веттори.
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