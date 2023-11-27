«Парень-пират [Шарабутдин Магомедов] снова обращался ко мне. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростертыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются», – написал в соцсетях боец UFC Марвин Веттори.

Веттори – о следующем сопернике: «Я в нетерпении. Хамзат? Нетаньяху? Одноглазый парень?»

Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»