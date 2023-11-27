Веттори принял вызов Шары Буллета: «Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются»

Теги UFC MMA Марвин Веттори Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

«Парень-пират [Шарабутдин Магомедов] снова обращался ко мне. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростертыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что иногда они сбываются», – написал в соцсетях боец UFC Марвин Веттори.

Веттори – о следующем сопернике: «Я в нетерпении. Хамзат? Нетаньяху? Одноглазый парень?»

Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»

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4 комментария

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inmotion
Борцуха с чугунной головой) так себе вариант для Шары.
+6
0
+6
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Андерлехт Брюггевич
топовый средневес решил драться с только пришедшим ноунеймом?
+5
0
+5
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as009595@icloud.com
Ответ inmotion
Борцуха с чугунной головой) так себе вариант для Шары.
Ну в любом случае это хороший вариант для Шары, Веттори это имя и даже если проиграет Шара ничего думаю не потеряет
+2
0
+2
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