Ломаченко должен подраться с Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе (ESPN)

Василий Ломаченко ведет переговоры о титульном поединке с Джорджем Камбососом.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, освобожденный титул IBF в легком весе может быть разыгран между и . Ожидается, что поединок пройдет в апреле-2024 в Австралии.

Василий Ломаченко в последний раз дрался весной-2023, проиграв Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Камбосос летом-2023 победил Макси Хьюза решением большинства судей.

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