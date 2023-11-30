Ломаченко должен подраться с Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе (ESPN)
Василий Ломаченко ведет переговоры о титульном поединке с Джорджем Камбососом.
По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, освобожденный Дэвином Хейни титул IBF в легком весе может быть разыгран между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Ожидается, что поединок пройдет в апреле-2024 в Австралии.
Василий Ломаченко в последний раз дрался весной-2023, проиграв Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
Камбосос летом-2023 победил Макси Хьюза решением большинства судей.
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