Дмитрий Бивол: «В моем контракте с RCC был прописан титульный бой с Бетербиевым»

Теги Герман Титов Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс RCC Бокс/MMA/UFC

Бивол заявил, что бой с Бетербиевым, скорее всего, состоится летом.

«Герман Титов хотел организовать бой с Бетербиевым? Действительно, когда мы подписывали контракт с RCC, одно из наших желаний – этот поединок. Это было прописано в контракте. Надо уточнить, действителен ли он. В нем было сказано, что мы подеремся за пояса, но сейчас в России не проводят титульные поединки.

Подеремся ли будущим летом? Все возможно. Очень даже близко к тому, что может состояться. Но не надо забегать вперед. Потому что мне еще боксировать 23 декабря с Артуром, а Бетербиеву надо победить Каллума Смита. Но это реальнее, чем было раньше», – признался чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол признался, что не обсуждал при встрече с Бетербиевым бой за звание абсолютного чемпиона: «Диалога не было»

Герман Титов: «С большой вероятностью бой Бивол – Бетербиев состоится летом»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий