Дмитрий Бивол: «В моем контракте с RCC был прописан титульный бой с Бетербиевым»

Бивол заявил, что бой с Бетербиевым, скорее всего, состоится летом.

«Герман Титов хотел организовать бой с Бетербиевым? Действительно, когда мы подписывали контракт с RCC, одно из наших желаний – этот поединок. Это было прописано в контракте. Надо уточнить, действителен ли он. В нем было сказано, что мы подеремся за пояса, но сейчас в России не проводят титульные поединки.

Подеремся ли будущим летом? Все возможно. Очень даже близко к тому, что может состояться. Но не надо забегать вперед. Потому что мне еще боксировать 23 декабря с Артуром, а Бетербиеву надо победить Каллума Смита. Но это реальнее, чем было раньше», – признался чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол признался, что не обсуждал при встрече с Бетербиевым бой за звание абсолютного чемпиона: «Диалога не было»

Герман Титов: «С большой вероятностью бой Бивол – Бетербиев состоится летом»