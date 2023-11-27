Давид Бенавидес: «В следующем году рассчитываю на три боя: Канело, Бивол и Бетербиев»

Теги Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес планирует провести три боя в 2024 году.

«В 2024 году есть три поединка, которые я хотел бы провести. Первый – это Канело, затем хочу подняться в полутяжелый вес, чтобы одолеть Бивола и Бетербиева. Я не думаю, а знаю, что это возможно. Я мог бы этого достичь», – заявил временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес.

Давид Бенавидес: «Хочу драться с Канело. Если не выйдет, то перейду в полутяжелый вес и брошу вызов Биволу»

Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»

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7 комментариев

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Bleffinho
28-3 и это если из больницы выйдет
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-2
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ЭЮЯ
славный план, но ты поедешь в больницу уже после первого.
+7
-3
+4
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Палач022
максимум будет один бой за год
+4
0
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Костя Петров
Сразу на Битербиева выходи, а остальные добьют твою карьеру)
+1
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hala18
Ответ Bleffinho
28-3 и это если из больницы выйдет
Смешно написал, настроение поднял.)) а если серьёзно, то любой из этих боёв я бы посмотрел с огромным удовольствием, всё бойцы идут как танки без шансов для соперников пока, а Канело в этом списке как легенда больше идёт и как планка, которая показывает запредельный уровень этого квартета.
Пока писал даже идея возникла, как в супертяжах планировали, если бы сделали такие же противостояния среди них, был бы просто один из крутейших вечеров бокса в этом веке
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