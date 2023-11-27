Давид Бенавидес: «В следующем году рассчитываю на три боя: Канело, Бивол и Бетербиев»

Давид Бенавидес планирует провести три боя в 2024 году.

«В 2024 году есть три поединка, которые я хотел бы провести. Первый – это Канело, затем хочу подняться в полутяжелый вес, чтобы одолеть Бивола и Бетербиева. Я не думаю, а знаю, что это возможно. Я мог бы этого достичь», – заявил временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес.

Давид Бенавидес: «Хочу драться с Канело. Если не выйдет, то перейду в полутяжелый вес и брошу вызов Биволу»

Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»