Герман Титов: «С большой вероятностью бой Бивол – Бетербиев состоится летом»

Со-промоутер Бивола заявил, что бой с Бетербиевым может состояться летом.

«Самый ожидаемый бой 2024 года? Бивол против Бетербиева – первое место. Это самый ожидаемый поединок в мире бокса, несмотря на то, что оба россияне.

Это бой за абсолюта, и сейчас есть большая вероятность, что эта встреча может состояться летом, после Рамадана в Саудовской Аравии», – заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

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