Бивол признался, что не обсуждал при встрече с Бетербиевым бой за звание абсолютного чемпиона: «Диалога не было»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол сказал, что не обсуждал с Артуром Бетербиевым возможный бой.

«Мы пообщались с организаторами мероприятия, они изъявили желание сделать мне и Артуру бой в будущем.

Есть определенные планы хорошие по проведению боев в Саудовской Аравии в следующем году тоже, поэтому надеюсь, все будет так как мы планируем, и мы еще там отбоксируем.

Саудовская Аравия заинтересована в больших боях, и они видят, что полутяжелом весе есть этот бой, который можно сделать, за звание абсолютного чемпиона мира, поэтому они заинтересованы в этом.

Обсуждал ли с Бетербиевым бой за звание абсолюта? Да нет, вообще никакого диалога не было», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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1 комментарий
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И правильно! Пообщаешься с ним после победы (или проигрыша), если захочешь. Но в победу верю больше, в следующем году БТРу уже 40 будет, так что самое время зажигать!
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