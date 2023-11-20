Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»

Давид Бенавидес заявил, что хочет подраться с победителем боя Бетербиев – Бивол.

«Если быть откровенным, то Бивол сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру. Бетербиев уже довольно стар, ему под 40 лет (38 – примечание Sports.ru). Это будет тяжелый бой, ведь Артур – потрясающий и сильный боец, но мне кажется, что по атлетизму и боксерским навыкам Бивол будет сильнее.

Интересен ли мне бой с победителем этого противостояния? Да, я определенно хотел бы это сделать. Я спарринговал с Биволом, когда мне было 21-22, поэтому знаю, что могу его победить, хоть это будет и сложно. Ради такого боя я бы поднялся в весе», – заявил временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес.

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