Экс-боец UFC Санчес – об Иэне Гэрри: «Он высокомерен, но в итоге его победит более голодный борец из России или Бразилии»
Диего Санчес заявил, что Иэн Гэрри может повторить путь Конора Макгрегора в UFC.
«Иэн будет делать то же, что и Конор: очень много болтать, а затем его победит какой-нибудь борец из России или Бразилии. Этот борец будет более голодным, скромным и благородным.
Помяните мое слово, этот юноша будет пройден бразильцем или нокаутирован мексиканцем. Его высокомерие и станет причиной первого поражения в карьере», – написал в соцсетях бывший боец UFC Диего Санчес.
Напомним, что Иэн Гэрри (13-0) в ночь на 17 декабря подерется с Висенте Луке на UFC 296.
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