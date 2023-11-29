Экс-боец UFC Санчес – об Иэне Гэрри: «Он высокомерен, но в итоге его победит более голодный борец из России или Бразилии»

Диего Санчес заявил, что Иэн Гэрри может повторить путь Конора Макгрегора в UFC.

«Иэн будет делать то же, что и : очень много болтать, а затем его победит какой-нибудь борец из России или Бразилии. Этот борец будет более голодным, скромным и благородным.

Помяните мое слово, этот юноша будет пройден бразильцем или нокаутирован мексиканцем. Его высокомерие и станет причиной первого поражения в карьере», – написал в соцсетях бывший боец UFC Диего Санчес.

Напомним, что Иэн Гэрри (13-0) в ночь на 17 декабря подерется с на UFC 296.

Средневес UFC Аллен сообщил, что Иэна Гэрри нокаутировали на тренировке: «Не буду говорить, кто это сделал»