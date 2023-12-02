Бивол – о встрече с Конором в Саудовской Аравии: «Он показался своим парнем с района, весело разговаривает»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший Мэнни Пакьяо UFC MMA Дмитрий Бивол Конор Макгрегор бокс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал о личном общении с Конором Макгрегором.

«Удалось пообщаться с Мэнни Пакьяо, Майком Тайсоном, потом с кем-то еще… С Конором Макгрегором и Исраэлем Адесаньей.

Я стоял и общался с Пакьяо и Джонсом о наших хобби. Рой Джонс показывал много видео про петушиные бои. Он выращивает петухов и выступает как промоутер, организует эти бои.

Конор же показался каким-то своим парнем с района. Он так спокойно разговаривает, весело. Обменялись фразами», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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7 комментариев
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Ответ Назар Игорь
А как насчет самбистов?
а где они в правительстве кроме России?
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Конор только для приматов может казаться не таким, любителей турбин самолётов.
+3
-3
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Заголовок для какой-нибудь зоновской газеты: россиянин растит петухов и заставляет их драться
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Ответ Назар Игорь
Конор возможно будет президентом Ирландии. Популярность у него огромная, а пример есть - Веа.
Ирландия это не африканская диктатура или российская, там демократия, лидера выбирают из-за его качеств, а не из-за спортивных достижений или из-за подписчиков в Инстаграм.
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Ответ Cyle Rayner
Ирландия это не африканская диктатура или российская, там демократия, лидера выбирают из-за его качеств, а не из-за спортивных достижений или из-за подписчиков в Инстаграм.
зря вы так, неправда ваша что у нас выбирают не по заслугам, у нас давным-давно уже ни кого больше не выбирают
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