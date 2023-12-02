Бивол – о встрече с Конором в Саудовской Аравии: «Он показался своим парнем с района, весело разговаривает»

Дмитрий Бивол рассказал о личном общении с Конором Макгрегором.

«Удалось пообщаться с , , потом с кем-то еще… С Конором Макгрегором и Исраэлем Адесаньей.

Я стоял и общался с Пакьяо и Джонсом о наших хобби. показывал много видео про петушиные бои. Он выращивает петухов и выступает как промоутер, организует эти бои.

Конор же показался каким-то своим парнем с района. Он так спокойно разговаривает, весело. Обменялись фразами», – сказал чемпион мира по боксу .

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