Бивол – о встрече с Конором в Саудовской Аравии: «Он показался своим парнем с района, весело разговаривает»
Дмитрий Бивол рассказал о личном общении с Конором Макгрегором.
«Удалось пообщаться с Мэнни Пакьяо, Майком Тайсоном, потом с кем-то еще… С Конором Макгрегором и Исраэлем Адесаньей.
Я стоял и общался с Пакьяо и Джонсом о наших хобби. Рой Джонс показывал много видео про петушиные бои. Он выращивает петухов и выступает как промоутер, организует эти бои.
Конор же показался каким-то своим парнем с района. Он так спокойно разговаривает, весело. Обменялись фразами», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
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