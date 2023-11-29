Конор Макгрегор отвергает обвинения в межнациональной розни.

«Не связываю преступность с мигрантами. Я связываю преступность с неудачей правительства в обеспечении безопасности ирландцев.

Налицо настоящий провал в сфере национальной безопасности. Нужна новая группа, которая будет оценивать въезжающих в Ирландию.

Местные жители и приезжие только выиграют от наступившего спокойствия. Необходимо депортировать нелегалов и преступников.

Для этого необходимо совершенно новое ведомство. Назовите его «Защита Ирландии», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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