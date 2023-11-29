Конор отреагировал на обвинения в разжигании межнациональной розни: «Я не связывал преступность с мигрантами»

Теги происшествия UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор отвергает обвинения в межнациональной розни.

«Не связываю преступность с мигрантами. Я связываю преступность с неудачей правительства в обеспечении безопасности ирландцев.

Налицо настоящий провал в сфере национальной безопасности. Нужна новая группа, которая будет оценивать въезжающих в Ирландию.

Местные жители и приезжие только выиграют от наступившего спокойствия. Необходимо депортировать нелегалов и преступников.

Для этого необходимо совершенно новое ведомство. Назовите его «Защита Ирландии», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках

«Если вы не обеспечите безопасность, это сделаю я». Конор разнес правительство Ирландии – из-за протестов после нападения на детей

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Золотарев
Ответ rdyabin@icloud.com
Европа за что боролась, на то и напоролась. Эмигранты-дикари грабят магазины, насилуют женщин, убивают стариков. А коренным даже говорить об этом нельзя - сразу начинаются преследования.
У нас так же. И говорить об этом нельзя, даже тут комментарии удаляют.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ rdyabin@icloud.com
Европа за что боролась, на то и напоролась. Эмигранты-дикари грабят магазины, насилуют женщин, убивают стариков. А коренным даже говорить об этом нельзя - сразу начинаются преследования.
Ну вот Конор же говорит, в чем проблема?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Золотарев
Ответ rude.
Ну вот Конор же говорит, в чем проблема?)
Ну там же написано, обвиняют в разжигании межнациональной розни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arcanar
Ответ rdyabin@icloud.com
Европа за что боролась, на то и напоролась. Эмигранты-дикари грабят магазины, насилуют женщин, убивают стариков. А коренным даже говорить об этом нельзя - сразу начинаются преследования.
Ничего не понимаю😳 Конор что, мигрант?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий