В семье Конора Макгрегора родился четвертый ребенок.

Об этом бывший двойной чемпион рассказал в социальных сетях.

«На свет появился еще один пухлый здоровяк. Ди, ты мой герой», – написал Макгрегор.

Конор и его жена Ди Девлин также воспитывают двух сыновей (Конор-младший, Райан) и дочку Крою.

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