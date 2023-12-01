У Конора родился четвертый ребенок: «Еще один пухлый здоровяк»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

В семье Конора Макгрегора родился четвертый ребенок.

Об этом бывший двойной чемпион UFC рассказал в социальных сетях.

«На свет появился еще один пухлый здоровяк. Ди, ты мой герой», – написал Макгрегор.

Конор и его жена Ди Девлин также воспитывают двух сыновей (Конор-младший, Райан) и дочку Крою.

«Если вы не обеспечите безопасность, это сделаю я». Конор разнес правительство Ирландии – из-за протестов после нападения на детей

Конор отреагировал на обвинения в разжигании межнациональной розни: «Я не связывал преступность с мигрантами»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мяти
У Конора какое то лицо не свежее. Кайфует по черному кажись. Даже ребёнка держит как то надекватно что ли. У нас что то похожее делают с щенками собак, поднимая их за шкирку. Всегда больно на такое смотреть.
Если присмотреться,еще рога торчат и хвост болтается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Конора какое то лицо не свежее. Кайфует по черному кажись. Даже ребёнка держит как то надекватно что ли. У нас что то похожее делают с щенками собак, поднимая их за шкирку. Всегда больно на такое смотреть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конор будто не уверен, что ребёнок его)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий