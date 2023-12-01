У Конора родился четвертый ребенок: «Еще один пухлый здоровяк»
В семье Конора Макгрегора родился четвертый ребенок.
Об этом бывший двойной чемпион UFC рассказал в социальных сетях.
«На свет появился еще один пухлый здоровяк. Ди, ты мой герой», – написал Макгрегор.
Конор и его жена Ди Девлин также воспитывают двух сыновей (Конор-младший, Райан) и дочку Крою.
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