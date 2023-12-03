Виктория Дудакова: «Шаман прислал мне цветы с открыткой. Потом позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню. На следующий бой выйду под Rammstein»

Теги UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню Шамана.

«Почему выбрала песню Шамана для последнего поединка? Честно, не знаю. Не скажу, что я его фанатка. Даже не знала, что многие песни, которые я слышала, исполняет Шаман. Я слушала ее и перед предыдущим боем. Плюс, я молодая, а это относительно новая песня. Поэтому все ее заслушивали.

Он прислал мне цветы с открыткой. Потом даже позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню для выхода.

На следующий бой выйду под Rammstein, как и всегда. У меня есть своя песня. Мы хотели сделать небольшой праздник, выбрав Шамана, но меру тоже нужно знать. У меня есть трек, под который я выхожу с первого боя», – призналась боец UFC Виктория Дудакова.

Дудакова – о популярности: «После второй победы добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Непросто быть женщиной в MMA, особенно в нашей стране»

Дудакова – о смене религии: «Не хочу обсуждать эту тему. Все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога»

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1 комментарий
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А,чего не под Любэ ?Про Аляску что-то там,типа возвращайте родимую взад.
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