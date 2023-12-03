Виктория Дудакова: «Шаман прислал мне цветы с открыткой. Потом позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню. На следующий бой выйду под Rammstein»
Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню Шамана.
«Почему выбрала песню Шамана для последнего поединка? Честно, не знаю. Не скажу, что я его фанатка. Даже не знала, что многие песни, которые я слышала, исполняет Шаман. Я слушала ее и перед предыдущим боем. Плюс, я молодая, а это относительно новая песня. Поэтому все ее заслушивали.
Он прислал мне цветы с открыткой. Потом даже позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню для выхода.
На следующий бой выйду под Rammstein, как и всегда. У меня есть своя песня. Мы хотели сделать небольшой праздник, выбрав Шамана, но меру тоже нужно знать. У меня есть трек, под который я выхожу с первого боя», – призналась боец UFC Виктория Дудакова.
Дудакова – о популярности: «После второй победы добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Непросто быть женщиной в MMA, особенно в нашей стране»
Дудакова – о смене религии: «Не хочу обсуждать эту тему. Все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога»