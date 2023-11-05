Дудакова – о смене религии: «Не хочу обсуждать эту тему. Все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога»

Теги UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова прокомментировала слухи о принятии ислама.

«Ну, во-первых, я не очень люблю на эту тему распространяться, на тему религии. Люди сами себе что-то напридумывали, сами в это поверили. На самом деле я всегда делаю этот жест. Просто, видимо, никто не смотрел до этого мои бои.

Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что это достаточно личное. Но все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога, и то, что я сказала на пресс-конференции «Всевышний» – Бог один, имен у него много. Каждый может называть как угодно, главное – верить. Когда человек верит, он не совершает плохие поступки, по крайней мере если есть правильное понимание веры», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

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3 комментария

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We are Arsenal
Оставьте девочку в покое. Религия по заблуждению многих привязана к национальности, это не так. Прежде всего это твое личное состояние души, твое вероубеждение. Никто ничем никому не обязан. Кто её осуждает ничем ей не поможет, почему она должна перед кем-то объясняться.
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Антон Фалафель
Ну тогда пусть завернётся в простынь и не прыгает по рингу в полуголом состоянии.
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