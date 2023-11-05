Виктория Дудакова прокомментировала слухи о принятии ислама.

«Ну, во-первых, я не очень люблю на эту тему распространяться, на тему религии. Люди сами себе что-то напридумывали, сами в это поверили. На самом деле я всегда делаю этот жест. Просто, видимо, никто не смотрел до этого мои бои.

Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что это достаточно личное. Но все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога, и то, что я сказала на пресс-конференции «Всевышний» – Бог один, имен у него много. Каждый может называть как угодно, главное – верить. Когда человек верит, он не совершает плохие поступки, по крайней мере если есть правильное понимание веры», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Фахретдинов – о поединке с Дос Сантосом: «Я в шоке. За такое можно было 50 тысяч накинуть. Нас с Элизеу обокрали»

Дудакова – о популярности: «После второй победы добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Непросто быть женщиной в MMA, особенно в нашей стране»