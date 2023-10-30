Дудакова – о популярности: «После второй победы добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Непросто быть женщиной в MMA, особенно в нашей стране»

Виктория Дудакова рассказала, как изменилась ее жизнь после второй победы в UFC.

«После боя с Джин Ю Фрей добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Это для девочки хорошие цифры. Менеджер говорит, что обычно за первый бой добавляется тысяч пять подписчиков, за второй – семь, и так далее, растет аудитория. У меня вот такой большой скачок.

Непросто быть женщиной в единоборствах, особенно в нашей стране. За границей это развито больше, к женщинам-бойцам относятся так же, как к мужчинам. У нас пока не такая атмосфера, но продвигаемся», – призналась боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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