Олег Тактаров: «Желаю Царукяну получить способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров поздравил Армана Царукяна с победой над Бенеилом Дариушем.

«Поздравляю Армана Царукяна с победой над Дариушем. Желаю ему удачи в дальнейшем. Еще пожелаю ему быстрее пройти тот путь, когда у него уже будет способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу. Другими словами, как можно быстрее возмужать не как боец, а как личность!» – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

На UFC Fight Night 233 Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде.

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1 комментарий
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Вот в этом главное отличие бокса от ММА и подобных видов единоборств. Боксëр никогда не опустится до удара поверженного соперника, бойцы ММА с какой-то звериной жестокостью бросаются добивать потерявшего сознание человека, пока рефери не подсуетится остановить кровавое избиение.
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