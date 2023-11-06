Камил Гаджиев: «Дудакова – мой герой, Маваши – не мой герой»

Камил Гаджиев занял сторону Дудаковой в конфликте с Маваши.

«Очень сложный конфессиональный спор. Я слышал, как представители ислама обвиняли одного человека в том, что он изменил религию и называли его предателем. Я слышал не раз, как православные обвиняли бывшего православного в том, что он принял ислам и называли его предателем. Я стараюсь эти темы не комментировать, потому что здесь, что бы ты ни сказал, наживешь себе критику.

Но я согласен с Дудаковой. Она делает ключевые вещи для страны, в непростое время выходит под хорошую песню, выступает, побеждает, делает однозначно хорошие вещи для страны. Не так хорошо знаком с творчеством Миши Маваши, но не уверен, что он поступает так же. Он делает точно хорошие вещи для себя, для своей популярности, для своего движения «Северный человек».

Это хорошо далеко не для многих, потому что у него масса конфликтов. Дудакову подверг критике, она же Маваши не критиковала до того, пока он ее не трогал, поэтому Дудакова – мой герой, Маваши – не мой герой», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Дудакова – о смене религии: «Не хочу обсуждать эту тему. Все, что людям нужно знать, – я верю в Бога, верю в единого Бога»

Дудакова – о популярности: «После второй победы добавилось 18-20 тысяч подписчиков. Непросто быть женщиной в MMA, особенно в нашей стране»