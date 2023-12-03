Вартанян – о США: «Украина, Россия, Палестина – рядовому американцу абсолютно все равно. Их волнует только размер счета в конце месяца»

Эдуард Вартанян рассказал, как изменилось его отношение к США.

«Я заметил, что американцам вообще пофиг, что творится за пределами Америки. Вот у нас сложилось впечатление, что американцы везде куда-то лезут, везде хотят демократии. По факту – простым американцам, которые здесь живут, вообще на все пофиг – кроме того, какой счет им в конце месяца придет.

Украина, Россия, Палестина – рядовому американцу абсолютно все равно. И когда ты сюда попадаешь, ты это очень сильно чувствуешь. Для них Америка – это страна самая большая, лучшая, многие из нее даже не выезжают. У многих даже нет паспортов, чтобы выехать. Здесь ID нужно и Social Security, вот два документа, которые тебе там нужны», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Вартанян – о переговорах с UFC: «Все очень сложно. Уайт меня даже не узнал. Тут вообще никому не интересно, что происходит в России»

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