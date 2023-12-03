Вартанян – о США: «Украина, Россия, Палестина – рядовому американцу абсолютно все равно. Их волнует только размер счета в конце месяца»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян рассказал, как изменилось его отношение к США.

«Я заметил, что американцам вообще пофиг, что творится за пределами Америки. Вот у нас сложилось впечатление, что американцы везде куда-то лезут, везде хотят демократии. По факту – простым американцам, которые здесь живут, вообще на все пофиг – кроме того, какой счет им в конце месяца придет. 

Украина, Россия, Палестина – рядовому американцу абсолютно все равно. И когда ты сюда попадаешь, ты это очень сильно чувствуешь. Для них Америка – это страна самая большая, лучшая, многие из нее даже не выезжают. У многих даже нет паспортов, чтобы выехать. Здесь ID нужно и Social Security, вот два документа, которые тебе там нужны», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Вартанян – о переговорах с UFC: «Все очень сложно. Уайт меня даже не узнал. Тут вообще никому не интересно, что происходит в России»

Эдуард Вартанян: «UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой»

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7 комментариев
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Ответ Кидар
"— А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег." (Ц) ☺
чтобы здороваться с человеком на улице, необязательно, что он был другом или знакомым, дружелюбное отношение ко всем - это хорошо.
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Вяльбе, очевидно, Американка
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Ну это понятно, американцев вообще не интересует что там за границей. Правда у этой страны 800 военных баз по всему миру, финансовая система захватила весь мир, американская юрисдикция может достать тебя на доброй половине земного шара, а у нас-то дураков сложилось впечатление что они куда-то лезут)) странные мы люди))
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Ответ Cruel Snake
Так это давно понятно, политики #### Обычные американцы наоборот против чтоб их бабки (налоги) по всему миру раздавали
а кому они их раздают?
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