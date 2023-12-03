Бивол – о победе над Канело: «В жизни появились люди, которые хотели разделить мой успех. Начал задумываться, что меня используют»

Дмитрий Бивол признался, что его жизнь мало изменилась после победы над Канело.

«Моя жизнь не сильно изменилась после победы над Канело. Люди стали больше узнавать. Отношение стало другим. Где-то оно нравится, где-то – нет. Заставляет задуматься. Стали больше беспокоить. Приятно, что узнают. Но не могу сказать, что многое изменилось после победы.

Когда ты достигаешь какого-то успеха, сразу появляются люди, которые хотят разделить его. Начинают чаще приглашать на какие-то неинтересные для карьеры мероприятия, нужные для чужих целей. Поэтому начинаешь задумываться, что тебя хотят использовать. Есть нюансы, но это мелочи.

Часто бывает, что приглашают на всевозможные мероприятия и соревнования: «Нам надо для того, а нам для этого». А у самого Дмитрия зачастую вообще нет никакого времени. Появляются обиды. И начинаешь думать: «А вы меня не приглашали до того, как я стал чемпионом, и никто ни на кого не обижался. Зачем обижаться, если я не могу физически?» Не потому, что я там не хочу, а просто нет времени», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, что в мае 2022 года Бивол победил Канело единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

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