Давид Бенавидес: «Хочу драться с Канело. Если не выйдет, то перейду в полутяжелый вес и брошу вызов Биволу»

Давид Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу.

«Просто напоминаю, чтобы все помнили, кто, черт возьми, настоящий чемпион суперсреднего веса! Нужно дать людям то, что они хотят увидеть. Кто хочет бой Давида Бенавидеса и Канело?

Я хочу драться с Канело, чтобы он узнал, что я лучше его. Он должен убедиться в этом. Если этот бой не состоится, то я перейду в полутяжелый вес, чтобы подраться с Биволом», – заявил чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.

Этой ночью Бенавидес победил Деметриуса Андраде в поединке за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе.

Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»

Давид Бенавидес: «Хочу подраться с Биволом, как только перейду в полутяжелый вес»