Давид Бенавидес: «Хочу драться с Канело. Если не выйдет, то перейду в полутяжелый вес и брошу вызов Биволу»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу.

«Просто напоминаю, чтобы все помнили, кто, черт возьми, настоящий чемпион суперсреднего веса! Нужно дать людям то, что они хотят увидеть. Кто хочет бой Давида Бенавидеса и Канело?

Я хочу драться с Канело, чтобы он узнал, что я лучше его. Он должен убедиться в этом. Если этот бой не состоится, то я перейду в полутяжелый вес, чтобы подраться с Биволом», – заявил чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.

Этой ночью Бенавидес победил Деметриуса Андраде в поединке за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе.

Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»

Давид Бенавидес: «Хочу подраться с Биволом, как только перейду в полутяжелый вес»

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6 комментариев

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Maxtraxer911
Ответ Деревянная рука
Все эти панчеры бросающие вызов рыжему в бою с ним превращаются в тыкву и обтирают жёпой канаты.И с этим так же будет.А для Бивола он вообще сладкая булочка.Дима по нему как по мешку отработает
Бенавидес отпинает нынешнего Канело, предпочитающего драться с парнями из 69 кг.
+10
-3
+7
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hala18
Ответ Деревянная рука
Все эти панчеры бросающие вызов рыжему в бою с ним превращаются в тыкву и обтирают жёпой канаты.И с этим так же будет.А для Бивола он вообще сладкая булочка.Дима по нему как по мешку отработает
Чушь, это очень опасный боксёр
+4
0
+4
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Оскар Муравьёв
Ответ Максим Раскольников
да уж тут у бивола шансов 0
В сраррингах бивол уничтожал беню)))
+1
0
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ender
Гы)) в полутяжи Давид конечно не перейдёт, по крайней мере не сейчас, но подача хорошая))
Рыжему чета надо делать, выглядит он все более бледно.
+2
-2
0
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