Бивол – о реванше с Канело: «Были только разговоры и никаких подвижек. Я готов драться»

Дмитрий Бивол.

«Если честно, то я не воспринимал всерьез слова Канело о реванше. Были только разговоры и никаких подвижек. У меня есть свой путь. Разумеется, я предпочитаю драться в своей категории.

Если они хотят реванш, то нужно не только говорить, а предпринимать некоторые шаги. Вы понимаете, о ком я говорю. Я готов драться.

Сейчас я сосредоточен на поединке с Бетербиевым. Это один из сильнейших панчеров во всем боксе. Мне хотелось бы проверить себя в бою с ним», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Дмитрий Бивол: «Бой за титул – это бой мечты. На сегодня это Бетербиев»

Менеджер Бивола – о Канело: «Когда вы слышали, чтобы проигравший просил реванш на тех же условиях? Это абсурд»