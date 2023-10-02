Александр Беленький: «Реванш Канело и Бивола никогда не состоится. Сауль понимает, что ему ничего не светит»

Теги Александр Беленький Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Беленький считает, что не стоит ждать реванша между Канело и Биволом.

«Альварес, конечно, хорош. Но довольно предсказуемый. И всего, чего мог, уже достиг. Никаких чудес Сауль уже не покажет. У него тьма боев. Он пытался с Биволом, но Дмитрий более массивный, чем Чарло. У Димы толще кость, массивнее удары, лучше видение дистанции. И Сауль понял, что ему ничего не светит. Я очень удивлюсь, если реванш состоится. Никогда его не будет.

Он будет такой же, как был первый. Альварес его проиграет, причем сильнее, чем в первый раз. У Дмитрия были определенные пределы, за которые он не выходит. Бивол дрался с грозным Канело, но тем не менее победил. У него были небольшие сомнения – теперь и их не будет. Поэтому нет, нет, нет. Этот бой никогда не состоится», — заявил журналист Александр Беленький.

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