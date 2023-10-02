Тренер Бивола: «Канело – самолюбивый. Поражение от Бивола грызет его изнутри»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Бивола высказался о возможном реванше с Канело.

«Реванш Канело с Биволом? Я даже не знаю. Альварес провел первый бой из трех по контракту на новом канале. А потом, может, зарядит такую сумму, чтобы если и проиграть, то было бы с чем уходить на пенсию.

Грубо говоря, он может пойти на реванш для того, чтобы сорвать последний куш. Альварес же самолюбивый и честолюбивый. И это поражение от Димы грызет Канело изнутри. Посмотрите на его интервью перед боем с Чарло, где он говорил про Диму. Ну, воспринимаешь это с улыбкой. Ну если ты ищешь оправдания, выйди на реванш и на деле докажи, что ты лучший!» — заявил Геннадий Машьянов.

В команде Бивола заявили, что лагерь Канело не предлагал реванш (ТАСС)

Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»

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1 комментарий

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zzzeeerrrooo
Будь канела так крут провёл бы реванш с Биволом в 76 , но он на это не пойдет
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