Тренер Бивола: «Канело – самолюбивый. Поражение от Бивола грызет его изнутри»

Тренер Бивола высказался о возможном реванше с Канело.

«Реванш Канело с Биволом? Я даже не знаю. Альварес провел первый бой из трех по контракту на новом канале. А потом, может, зарядит такую сумму, чтобы если и проиграть, то было бы с чем уходить на пенсию.

Грубо говоря, он может пойти на реванш для того, чтобы сорвать последний куш. Альварес же самолюбивый и честолюбивый. И это поражение от Димы грызет Канело изнутри. Посмотрите на его интервью перед боем с Чарло, где он говорил про Диму. Ну, воспринимаешь это с улыбкой. Ну если ты ищешь оправдания, выйди на реванш и на деле докажи, что ты лучший!» — заявил Геннадий Машьянов.

В команде Бивола заявили, что лагерь Канело не предлагал реванш (ТАСС)

Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»