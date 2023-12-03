Вартанян – о переговорах с UFC: «Все очень сложно. Уайт меня даже не узнал. Тут вообще никому не интересно, что происходит в России»

Эдуард Вартанян признался, что у него нет прогресса в переговорах с UFC.

«Перспективы подписания в UFC? Пока все очень сложно. Непонятно, что и как. Нет конкретной информации. Ничего, от слова «совсем».

Узнал ли меня Уайт? Нет‑нет, тут вообще не интересно никому, что происходит в России. Их волнует только Америка.

Я себе дал определенное время, за которое надо попробовать подписаться в UFC. Если нет, то вернусь в Россию, там у меня есть предложение. Выбор небольшой, я шел за своей мечтой и понимал, что делаю. А так, уровень бойцов тут не отличается от российских.

Сейчас просто жду. Жду любого варианта, ниточки. Сейчас будет много турниров в Лас‑Вегасе, а я там тренируюсь. Если вдруг будет возможность выйти на коротком уведомлении в категории до 77 кг, я буду готов», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Эдуард Вартанян: «UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой»

Уайт – о сделке PFL и Bellator: «Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую. Для меня это победа»