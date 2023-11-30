Царукян – о переговорах Вартаняна с UFC: «Он ждет, чтобы запрыгнуть на коротком уведомлении»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что Эдуард Вартанян ждет дебюта в UFC.

«Сейчас он мне не помогал в подготовке. Планирует приехать на мой бой и поддержать меня. Переговоры с UFC ведутся.

Насколько я знаю, он ждет замены, чтобы запрыгнуть на бой на коротком уведомлении», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

UFC не позволил Вартаняну выйти на замену Хукеру (Алексей Авсеньев)

Новая угроза для Махачева? В UFC может зайти звезда российских MMA

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий