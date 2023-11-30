Царукян – о переговорах Вартаняна с UFC: «Он ждет, чтобы запрыгнуть на коротком уведомлении»

Арман Царукян заявил, что Эдуард Вартанян ждет дебюта в UFC.

«Сейчас он мне не помогал в подготовке. Планирует приехать на мой бой и поддержать меня. Переговоры с UFC ведутся.

Насколько я знаю, он ждет замены, чтобы запрыгнуть на бой на коротком уведомлении», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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