Царукян – о переговорах Вартаняна с UFC: «Он ждет, чтобы запрыгнуть на коротком уведомлении»
Арман Царукян заявил, что Эдуард Вартанян ждет дебюта в UFC.
«Сейчас он мне не помогал в подготовке. Планирует приехать на мой бой и поддержать меня. Переговоры с UFC ведутся.
Насколько я знаю, он ждет замены, чтобы запрыгнуть на бой на коротком уведомлении», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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