Шовхал Чурчаев встретился с президентом UFC Уайтом: «Дана, дай мне контракт»
Шовхал Чурчаев попросил Дану Уайта подписать себя в UFC.
«Дана, дай мне контракт», – сказал при встрече с Даной Уайтом боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.
Отметим, что Чурчаев находится в Остине (Техас), где помогает Арману Царукяну готовиться к бою с Бенеилом Дариушем.
Царукян считает, что Чурчаев может преуспеть в UFC: «Ему нужно запереться в зале и абстрагироваться от московской тусовки»
Чурчаев – о стычке с Костой: «Он хотел меня ударить. Пришлось первым атакуэйшен сделать»