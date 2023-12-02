Шовхал Чурчаев встретился с президентом UFC Уайтом: «Дана, дай мне контракт»

Теги UFC Дана Уайт MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев попросил Дану Уайта подписать себя в UFC.

«Дана, дай мне контракт», – сказал при встрече с Даной Уайтом боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.

Отметим, что Чурчаев находится в Остине (Техас), где помогает Арману Царукяну готовиться к бою с Бенеилом Дариушем.

Царукян считает, что Чурчаев может преуспеть в UFC: «Ему нужно запереться в зале и абстрагироваться от московской тусовки»

Чурчаев – о стычке с Костой: «Он хотел меня ударить. Пришлось первым атакуэйшен сделать»

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