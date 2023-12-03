Эдуард Вартанян: «UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой»

Вартанян считает, что UFC должен организовать реванш между Махачевым и Царукяном.

«UFC сейчас лучше дать Махачеву бой с Царукяном, нежели с Оливейрой. Это будет заслуженно. Арман должен побеждать Ислама за счет четкого геймплана, жажды реванша и молодости», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

На UFC Fight Night 233 в Остине Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде.

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