Глава управления развлечений Саудовской Аравии хочет организовать бой Бивола и Бетербиева
Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
Руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх хочет, чтобы поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел во время фестиваля Riyadh Season, который с октября 2019 года ежегодно проходит в Эр-Рияде.
Бивол – чемпион WBA, последний раз дравшийся в октябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса. Бетербиев владеет поясами IBF, WBC и WBO. В последний раз он дрался в январе-2023, нокаутировав Энтони Ярда.
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