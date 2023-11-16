Глава управления развлечений Саудовской Аравии хочет организовать бой Бивола и Бетербиева

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Энтони Ярд Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх хочет, чтобы поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел во время фестиваля Riyadh Season, который с октября 2019 года ежегодно проходит в Эр-Рияде.

Бивол – чемпион WBA, последний раз дравшийся в октябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса. Бетербиев владеет поясами IBF, WBC и WBO. В последний раз он дрался в январе-2023, нокаутировав Энтони Ярда.

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Хочу объединить пояса уже в этом году»

Артур Бетербиев: «Команда Бивола предлагала подраться после Рамадана. Я согласился, но они куда‑то потерялись»

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4 комментария

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Ебздрогыч
Государственное управление развлечений - очень круто звучит!
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Сергей
Аж целое управление. Тогда потянут даже кого нибудь покруче. А кого, например?
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Johnny Walker
Ответ Juninho P.
пускай устроят бои с участием маска или цукенберга
Этот фуфел никому не интересен.
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