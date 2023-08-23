Кремлев выступил против боя Бивола и Бетербиева: «Они по жизни лучшие, пусть и останутся непобежденными»
Умар Кремлев выступил против поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
«Бетербиев – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали?
Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобежденными», – сказал президент IBA Умар Кремлев.
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Абсолюта бы получили бы. Наверное единственный бой , где я бы не болел за Бивола