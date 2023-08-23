Кремлев выступил против боя Бивола и Бетербиева: «Они по жизни лучшие, пусть и останутся непобежденными»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Умар Кремлев Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев выступил против поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бетербиев – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали?

Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобежденными», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

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9 комментариев

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SGambler
Ну да, правильно, зачем вообще лучшим боксерам боксировать друг с другом? Они же все красавчики, пусть всю карьеру бьют каких нибудь мешков. Пусть каждый сам по себе останется лучшим. Прекрасные слова от президента ассоциации бокса, хорошо отражают сегодняшнее состояние бокса.
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Мага осторожный
Усик красавчик, Фьюри красавчик, зачем им боксировать друг с другом?
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Сергей Осипов
По определению не может быть двух лучших. Если они не выявляют между собой лучшего, значит никто из них не лучший. Хрюнов постоянно чушь несёт.
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Мага осторожный
Ответ Сергей Осипов
По определению не может быть двух лучших. Если они не выявляют между собой лучшего, значит никто из них не лучший. Хрюнов постоянно чушь несёт.
В данном случае чушь несёт Умер Кремлёв, хотя они друг друга стоят
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Саламбек Алаев
Я бы с кайфом посмотрел этот бой еще года 2-3 назад .
Абсолюта бы получили бы. Наверное единственный бой , где я бы не болел за Бивола
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SGambler
Ответ Владимир Жамьянов
Канело ничего себе такой мешок, чуть ли не лучший своего поколения.
Dude, есть такие понятия как ирония и сарказм, погугли как нибудь на досуге. Прикольные штуки.
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Владимир Жамьянов
Ответ SGambler
Dude, есть такие понятия как ирония и сарказм, погугли как нибудь на досуге. Прикольные штуки.
Неужели, да что вы говорите, уже понял, как из некоторых этот сарказм и ирония так лезут.
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Chavilove
Ответ Сергей Осипов
По определению не может быть двух лучших. Если они не выявляют между собой лучшего, значит никто из них не лучший. Хрюнов постоянно чушь несёт.
Хрюнов да! Даже, когда не он говорит
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