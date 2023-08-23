Кремлев выступил против боя Бивола и Бетербиева: «Они по жизни лучшие, пусть и останутся непобежденными»

Умар Кремлев выступил против поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

« – красавчик. Бивол – красавчик. Пусть они вместе боксируют, несут победы и радуют болельщиков. Зачем, чтобы они между собой боксировали?

Они по жизни лучшие, пусть и останутся лучшими, непобежденными», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

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