Бивол готовится к Артуру в Кыргызстане: «В первый раз провожу лагерь тут: ехать в США за шесть недель до боя было бы неразумно»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Линдон Артур Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол объяснил, почему готовится к бою с Линдоном Артуром в Кыргызстане.

«Да, в Бишкеке в первый раз провожу лагерь. Мы планировали за два месяца до боя в Штаты уехать, так как дата была 13 января изначально, но потом получилось так, что мы будем боксировать в Саудовской Аравии и времени шесть недель оставалось, а это неразумно ехать в США готовиться за шесть недель, а потом обратно.

Акклиматизация сразу отнимает две недели, грубо говоря, это большая потеря времени, поэтому решили остаться здесь, тренироваться по накатанной. Мы спокойно тренировались здесь и просто чуть-чуть начали форсировать события», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Бивол – о бое с Артуром: «Лучший кандидат на сегодняшний день, потому что остальные заняты»

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1 комментарий
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Спортс это шедевр! Заголовки заставляют испытать удивление и радость)))
Диме уверенной победы! Следующий за абсолют!!!
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