Бивол готовится к Артуру в Кыргызстане: «В первый раз провожу лагерь тут: ехать в США за шесть недель до боя было бы неразумно»

Дмитрий Бивол объяснил, почему готовится к бою с Линдоном Артуром в Кыргызстане.

«Да, в Бишкеке в первый раз провожу лагерь. Мы планировали за два месяца до боя в Штаты уехать, так как дата была 13 января изначально, но потом получилось так, что мы будем боксировать в Саудовской Аравии и времени шесть недель оставалось, а это неразумно ехать в США готовиться за шесть недель, а потом обратно.

Акклиматизация сразу отнимает две недели, грубо говоря, это большая потеря времени, поэтому решили остаться здесь, тренироваться по накатанной. Мы спокойно тренировались здесь и просто чуть-чуть начали форсировать события», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе .

Бивол – о бое с Артуром: «Лучший кандидат на сегодняшний день, потому что остальные заняты»

Бивол 23 декабря проведет бой против Артура в андеркарде турнира с участием Уайлдера и Джошуа