Александр Гвоздик: «Хочу драться с лучшими: готов к боям с Биволом и Бетербиевым»

Александр Гвоздик хочет драться с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Сейчас я на 100% сосредоточен на поединке с Айзеком Родригесом, но сразу после него, поскольку верю в победу, хочу драться с лучшими. Готов к боям с , с », – сказал боксер-полутяжеловес , который подерется с Айзеком Родригесом в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе.

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Бивол проведет очередную защиту титула в декабре (ТАСС)