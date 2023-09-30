Александр Гвоздик: «Хочу драться с лучшими: готов к боям с Биволом и Бетербиевым»
Александр Гвоздик хочет драться с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Сейчас я на 100% сосредоточен на поединке с Айзеком Родригесом, но сразу после него, поскольку верю в победу, хочу драться с лучшими. Готов к боям с Артуром Бетербиевым, с Дмитрием Биволом», – сказал боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик, который подерется с Айзеком Родригесом в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе.
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