Александр Гвоздик: «Хочу драться с лучшими: готов к боям с Биволом и Бетербиевым»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Гвоздик Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Гвоздик хочет драться с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Сейчас я на 100% сосредоточен на поединке с Айзеком Родригесом, но сразу после него, поскольку верю в победу, хочу драться с лучшими. Готов к боям с Артуром Бетербиевым, с Дмитрием Биволом», – сказал боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик, который подерется с Айзеком Родригесом в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе.

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3 комментария

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Пинающий Достоинства
А кстати клиент Гвоздика сутенер Стивенсон поправился ?!
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Asl Ali
Он возвращается? даже не слышал . Интересно как далеко зайдет его забег .
+1
0
+1
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Tottenhamon21
отхватит без шансов от обоих
+2
-1
+1
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