Дю Плесси – о поединке со Стриклендом: «Нет никаких шансов, что бой дойдет до судейского решения»

Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке с Шоном Стриклендом.

«Думаю, что многие люди будут шокированы тем, как я начну поединок. С первых секунд боя я буду делать то, что делаю всегда – буду искать финиш. Честно говоря, нет никаких шансов, что бой дойдет до чемпионских раундов», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

Поединок между дю Плесси и Стирклендом возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

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