Дю Плесси – о поединке со Стриклендом: «Нет никаких шансов, что бой дойдет до судейского решения»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке с Шоном Стриклендом.

«Думаю, что многие люди будут шокированы тем, как я начну поединок. С первых секунд боя я буду делать то, что делаю всегда – буду искать финиш. Честно говоря, нет никаких шансов, что бой дойдет до чемпионских раундов», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

Поединок между дю Плесси и Стирклендом возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

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6 комментариев

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mario-romario
Ответ Артем
оно и логично, потому что кардио на 5 раундов не хватит в любом случае, судя по прошлым боям)
Причем Шон как раз и славится своим кардио
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Yavich
В стойке Дю Плесси спасёт только лаки панч, Шон его явно перебоксирует. Идеальный вариант для Дрикуса это забороть и забить сверху.
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mario-romario
Ответ SGambler
Ну так Дю Плесси тоже я не помню чтоб он подыхал от кардио, хотя я не особо следил, может кто поправит и он действительно имеет кардио на 2-3 раунда.
Пересмотри бой с Брансоном.
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