Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297

Шон Стрикленд проведет первую защиту титула UFC против Дрикуса дю Плесси.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Стрикленд – чемпион UFC, отобравший титул у в сентябре-2023. Дю Плесси – второй номер дивизиона, нокаутировавший летом-2023 .

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