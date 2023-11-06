Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд проведет первую защиту титула UFC против Дрикуса дю Плесси.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Стрикленд – чемпион UFC, отобравший титул у Исраэля Адесаньи в сентябре-2023. Дю Плесси – второй номер дивизиона, нокаутировавший летом-2023 Роберта Уиттакера.

Коста предложил план для титульной гонки в среднем весе: «Я против чеченца, а Стрикленд против дю Плесси»

Чимаев – Стрикленду: «Шон, не волнуйся. Ты следующий»

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9 комментариев

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Andy93
Ну адекватно. Африканец нормальный путь прошел к титульнику.
Бодибилдер получается базу выдал:
Коста предложил план для титульной гонки в среднем весе: «Я против чеченца, а Стрикленд против дю Плесси»
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Борис _____
Отличная новость, а то клоунада с поясом в тяжёлом весе серьёзно поколебала веру в UFC как в спортивный промоушен. Следующим шагом хорошо бы заставить ОМэлли защищать пояс не против Веры, но это уже слишком, конечно) Радуемся малому.
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Isa Babaev
Справедливо, Де Плюсси больше Хамзата заслужил бой за пояс
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Zidane 21
чимаева опять прокатили мимо титульника
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Bayern Munich
Вот это нежданчик
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San9
Справедливость восторжествовала. Чимаеву надо пройти Косту или Канонира.
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mario-romario
Ответ Zidane 21
чимаева опять прокатили мимо титульника
Рано ему еще
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