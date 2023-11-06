Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297
Шон Стрикленд проведет первую защиту титула UFC против Дрикуса дю Плесси.
Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок возглавит турнир UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Торонто (Канада).
Стрикленд – чемпион UFC, отобравший титул у Исраэля Адесаньи в сентябре-2023. Дю Плесси – второй номер дивизиона, нокаутировавший летом-2023 Роберта Уиттакера.
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