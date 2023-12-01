Дю Плесси хочет подраться за титул в полутяжелом весе в случае победы над Стриклендом

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси рассказал о желании стать двойным чемпионом UFC.

«Все зависит от того, как будет выглядеть наш дивизион. Я бы очень хотел провести бой против Исраэля Адесаньи. Это было бы круто, но руководство UFC, скорее всего, даст титульник Хамзату Чимаеву.

Но что мне делать дальше, если я уничтожу Хамзата? Или если я выиграю у Исраэля? Дивизион будет полностью зачищен», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

В ночь на 21 января дю Плесси подерется с Шоном Стриклендом за титул в среднем весе. Бой пройдет в Торонто (Канада) и возглавит турнир UFC 297.

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2 комментария
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Ты сначала шона пройди 😀
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дрикус каменный голем
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