Стрикленд – о бое с дю Плесси в Торонто: «Канада? Сен-Пьер, ты сделал это дерьмо? UFC, вы решили меня поиметь?»

Шон Стрикленд пошутил о бое с Дрикусом дю Плесси в Торонто.

«Канада? Сен-Пьер, ты сделал это дерьмо? Ни оружия, ни свободы слова. UFC, вы решили меня поиметь?» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Стрикленд – о бое с Дю Плесси: «Не хотел драться в январе, но меня попросили помочь дамам сделать их работу»

Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297