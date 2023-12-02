Стрикленд – об аресте Хилла: «Оказывается, драка с братом – это домашнее насилие. Джамал, он сука»

Теги происшествия UFC MMA натив Шон Стрикленд контент Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд поддержал Джамала Хилла после ареста за драку с братом.

«Ржу, оказывается, тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом. Кажется, мне удалось избежать нескольких уголовных дел.

Джамал, твой брат – сука, раз позвонил в полицию. Возможно, он больше не твой брат после этого. Просто выражаю мнение», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)

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5 комментариев
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Хм, не знал, что ауешные понятия в ходу и в США.
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Ответ Джони Му
Ага Дю Плесси)) он еле дышит после первого раунда, надежда на случайный тейкдаун и залёживание не более
Понятно, серия побед в ЮФС и последний нокаут Уитаккера случайность) Да и сам Уитаккер мешок)
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Ответ Fizkultprivet
Понятно, серия побед в ЮФС и последний нокаут Уитаккера случайность) Да и сам Уитаккер мешок)
Про мешок я ничего не сказал. Лишь подтвердил факт слабой дыхалки, плюс Уитаккер любитель пойти в открытый размен, а так он чередует пб и пн. Посмотрим что будет в бою
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