Стрикленд – об аресте Хилла: «Оказывается, драка с братом – это домашнее насилие. Джамал, он сука»
Шон Стрикленд поддержал Джамала Хилла после ареста за драку с братом.
«Ржу, оказывается, тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом. Кажется, мне удалось избежать нескольких уголовных дел.
Джамал, твой брат – сука, раз позвонил в полицию. Возможно, он больше не твой брат после этого. Просто выражаю мнение», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)
Менеджер Хилла прокомментировал информацию об аресте: «Джамал настаивает на абсолютной невиновности»