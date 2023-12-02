Стрикленд – об аресте Хилла: «Оказывается, драка с братом – это домашнее насилие. Джамал, он сука»

Шон Стрикленд поддержал Джамала Хилла после ареста за драку с братом.

«Ржу, оказывается, тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом. Кажется, мне удалось избежать нескольких уголовных дел.

Джамал, твой брат – сука, раз позвонил в полицию. Возможно, он больше не твой брат после этого. Просто выражаю мнение», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)

Менеджер Хилла прокомментировал информацию об аресте: «Джамал настаивает на абсолютной невиновности»