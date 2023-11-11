Пропалестинские активисты напали на автобус Джамала Хилла

Пропалестинские активисты напали на автобус, в котором находился Джамал Хилл.

Об этом бывший чемпион в полутяжелом весе рассказал в социальных сетях.

«Мы пытались покинуть центр города, но нас атаковали протестующие. 300 человек заблокировали дорогу и окружили автобус, разбили боковое стекло. Что-то прилетело мне в лицо. Я запомнил одного чувака, который сделал это. Если увижу его на улице, то сломаю его чертову челюсть», – сказал на видео, опубликованном на его официальной странице.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Демонстранты с палестинскими флагами в руках требовали от руководства США прекратить поддержку Израиля.

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