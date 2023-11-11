Пропалестинские активисты напали на автобус Джамала Хилла

Теги происшествия UFC MMA Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Пропалестинские активисты напали на автобус, в котором находился Джамал Хилл.

Об этом бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал в социальных сетях.

«Мы пытались покинуть центр города, но нас атаковали протестующие. 300 человек заблокировали дорогу и окружили автобус, разбили боковое стекло. Что-то прилетело мне в лицо. Я запомнил одного чувака, который сделал это. Если увижу его на улице, то сломаю его чертову челюсть», – сказал Хилл на видео, опубликованном на его официальной странице.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Демонстранты с палестинскими флагами в руках требовали от руководства США прекратить поддержку Израиля.

«Заткнись на хрен, ты родился в США». Звезду UFC осудили за поддержку Палестины – до этого ему запретили выходить с флагом

Чимаев – Кадырову: «Если вы дадите разрешение, то, клянусь, буду первым, кто отправится сражаться за Палестину»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий