Шон Стрикленд: «Я тренируюсь с огромным африканским чуваком. Когда он бегает, его большой старый член раскачивается перед детьми»
Шон Стрикленд поделился особенностями своего тренировочного процесса.
«Я тренируюсь с парнем по имени Сэди Си. Это огромный африканский чувак, который после каждой тренировки надевает нижнее белье и занимается на беговой дорожке, а его большой старый африканский член просто раскачивается перед группой детей.
Я ему все время об этом говорю. Значит, некоторым людям нужна сетка в трусах... А мне нет...» – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.
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Да ничем.