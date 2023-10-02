Шон Стрикленд: «Я тренируюсь с огромным африканским чуваком. Когда он бегает, его большой старый член раскачивается перед детьми»

Шон Стрикленд поделился особенностями своего тренировочного процесса.

«Я тренируюсь с парнем по имени Сэди Си. Это огромный африканский чувак, который после каждой тренировки надевает нижнее белье и занимается на беговой дорожке, а его большой старый африканский член просто раскачивается перед группой детей.

Я ему все время об этом говорю. Значит, некоторым людям нужна сетка в трусах... А мне нет...» – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.

Чимаев поздравил Стрикленда с чемпионством: «Парень всегда в зале, много работает и заслужил пояс»

Колби Ковингтон: «Стрикленд – крайне слабый боец. Это отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Он совершенно безмозглый»