Джамал Хилл: «Стрикленда в президенты! Его заявления на этой неделе были огненными»
Джамал Хилл оценил выступление Шона Стрикленда на пресс-конференции перед UFC 293.
«Стрикленда в президенты! Его заявления на этой неделе были огненными», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
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Напомним, что в ночь на 10 сентября в главном событии UFC 293 Стрикленд подерется за титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи.
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