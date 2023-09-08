Джамал Хилл: «Стрикленда в президенты! Его заявления на этой неделе были огненными»

Джамал Хилл оценил выступление Шона Стрикленда на пресс-конференции перед UFC 293.

«Стрикленда в президенты! Его заявления на этой неделе были огненными», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полутяжелом весе .

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Напомним, что в ночь на 10 сентября в главном событии UFC 293 Стрикленд подерется за титул в среднем весе против .

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