WBA объявила о создании категории между первым тяжелым и тяжелым весом

WBA создаст новую весовую категорию.

Новый вес называется бриджервейт, который расположится между первой тяжелой и тяжелой категориями.

В бриджервейте будут драться боксеры от 90,72 кг до 101,6 кг. По словам президента WBA Хильберто Хесуса Мендосы, это сделано для избежания боев, в которых у боксеров есть внушительная разница в весе.

Чемпион WBA в тяжелом весе – Александр Усик, который поставит на кон титул в бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Владелец титула в первом тяжелом весе – Фират Арслан.

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