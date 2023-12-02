WBA объявила о создании категории между первым тяжелым и тяжелым весом

Теги WBA тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

WBA создаст новую весовую категорию.

Новый вес называется бриджервейт, который расположится между первой тяжелой и тяжелой категориями.

В бриджервейте будут драться боксеры от 90,72 кг до 101,6 кг. По словам президента WBA Хильберто Хесуса Мендосы, это сделано для избежания боев, в которых у боксеров есть внушительная разница в весе.

Чемпион WBA в тяжелом весе – Александр Усик, который поставит на кон титул в бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Владелец титула в первом тяжелом весе – Фират Арслан.

WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа на результат поединка с Усиком

Тренер Бивола: «Маурисио Сулейман – не очень умный человек. Бивол может очень быстро сделать паспорт Кыргызстана, если захочет»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий