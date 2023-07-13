Тренер Бивола: «Маурисио Сулейман – не очень умный человек. Бивол может очень быстро сделать паспорт Кыргызстана, если захочет»

Тренер Бивола высказался о нежелании главы WBA организовывать поединок с участием россиян.

«Считаю Маурисио Сулеймана не очень умным человеком, раз он делает подобные заявления. При необходимости и желании Бивол может очень быстро сделать паспорт Кыргызстана. Дима родился в Токмаке, прожил в стране 12 лет, и он имеет право на гражданство», – заявил тренер Геннадий Машьянов.

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