WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа на результат поединка с Усиком

WBA отклонила апелляцию Даниэля Дюбуа на результат боя с Александром Усиком.

Напомним, что победил техническим нокаутом в девятом раунде. Команда британца считает, что на исход поединка повлияло решение рефери, прервавшего бой после удара ниже пояса со стороны .

«Изучив материалы, выводы всех инстанций и внутренние правила , мы постановили, что рассмотрение апелляции должно быть прекращено, а результат боя должен остаться прежним», – говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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