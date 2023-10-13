WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа на результат поединка с Усиком

Теги WBA Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

WBA отклонила апелляцию Даниэля Дюбуа на результат боя с Александром Усиком.

Напомним, что Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Команда британца считает, что на исход поединка повлияло решение рефери, прервавшего бой после удара ниже пояса со стороны Дюбуа.

«Изучив материалы, выводы всех инстанций и внутренние правила WBA, мы постановили, что рассмотрение апелляции должно быть прекращено, а результат боя должен остаться прежним», – говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Что такое удар ниже пояса? Разобрали с судьей на примере боя Усик – Дюбуа

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rusichi
Кто- то ожидал иной вердикт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий