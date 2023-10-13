WBA отклонила апелляцию команды Дюбуа на результат поединка с Усиком
WBA отклонила апелляцию Даниэля Дюбуа на результат боя с Александром Усиком.
Напомним, что Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Команда британца считает, что на исход поединка повлияло решение рефери, прервавшего бой после удара ниже пояса со стороны Дюбуа.
«Изучив материалы, выводы всех инстанций и внутренние правила WBA, мы постановили, что рассмотрение апелляции должно быть прекращено, а результат боя должен остаться прежним», – говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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