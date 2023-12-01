Менеджер Усика: «В организации поединка с Уайлдером есть смысл»

Менеджер Александра Усика высказался о потенциальном бое с Деонтеем Уайлдером.

«Конечно, сейчас не самое подходящее время для разговоров об этом, но в организации поединка с есть смысл. Он входит в тройку лучших тяжеловесов, и я бы хотел увидеть этот бой.

Уверен, поединок был бы очень интересным. Но все зависит от того, как пройдет встреча с », – сказал менеджер Александр Красюк.

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