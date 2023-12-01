Менеджер Усика: «В организации поединка с Уайлдером есть смысл»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Усика высказался о потенциальном бое с Деонтеем Уайлдером.

«Конечно, сейчас не самое подходящее время для разговоров об этом, но в организации поединка с Уайлдером есть смысл. Он входит в тройку лучших тяжеловесов, и я бы хотел увидеть этот бой.

Уверен, поединок был бы очень интересным. Но все зависит от того, как пройдет встреча с Тайсоном Фьюри», – сказал менеджер Александр Красюк.

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3 комментария
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У Красюка ток мани мани в голове совсем побратыма Сашка не жалеет
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