Уоррен – о переносе боя Фьюри и Усика: «Это разумное решение. Если бы Тайсон победил Нганну легко, то титульник бы прошел в декабре»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен объяснил, почему Тайсон Фьюри перенес бой с Александром Усиком.

«Если бы мы прошли Нганну так, как все предсказывали, легко бы победил в первом-втором \раунде, то бой с Усиком прошел бы в декабре.

Но я не думал, что победа над Фрэнсисом будет легкой. После шестого-седьмого раунда стало понятно, что бой с Усиком надо переносить. Это разумное решение», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Изначально бой Тайсона Фьюри и Александра Усика должен был состояться 23 декабря, но был перенесен на 17 февраля.

Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»

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