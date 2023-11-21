Уоррен – о переносе боя Фьюри и Усика: «Это разумное решение. Если бы Тайсон победил Нганну легко, то титульник бы прошел в декабре»
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Тайсон Фьюри перенес бой с Александром Усиком.
«Если бы мы прошли Нганну так, как все предсказывали, легко бы победил в первом-втором \раунде, то бой с Усиком прошел бы в декабре.
Но я не думал, что победа над Фрэнсисом будет легкой. После шестого-седьмого раунда стало понятно, что бой с Усиком надо переносить. Это разумное решение», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.
Изначально бой Тайсона Фьюри и Александра Усика должен был состояться 23 декабря, но был перенесен на 17 февраля.
Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»
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