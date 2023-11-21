Гассиев перенес операцию и возобновит тренировки в начале 2024 года

Мурат Гассиев выбыл на несколько недель после операции.

«Мурат перенес операцию на шее. Он возобновит тренировки в январе», – сообщил ТАСС источник в команде .

Последний бой Гассиева состоялся в сентябре-2023, когда проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.

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