Гассиев перенес операцию и возобновит тренировки в начале 2024 года
Мурат Гассиев выбыл на несколько недель после операции.
«Мурат перенес операцию на шее. Он возобновит тренировки в январе», – сообщил ТАСС источник в команде Мурата Гассиева.
Последний бой Гассиева состоялся в сентябре-2023, когда проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.
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