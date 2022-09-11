Дэйна Уайт про уход Нейта Диаза: «Что бы этот парень ни делал с этого момента, UFC навсегда останется его домом»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал победу над и заявление американца об уходе из промоушена.

«Нейт очень стойкий и крутой. Если вы слышали, угол Тони, по какой-то причине, сказал ему переводить, и Нейт в ту же секунду этим воспользовался. Что касается поединка, в целом он был таким, каким я ожидал его увидеть.

Что бы этот парень ни делал с этого момента, UFC навсегда останется его домом. Здорово, что он был с нами, и я желаю ему всего самого наилучшего.

Откроет он свою организацию, займется промоутерской деятельностью, или чем-то еще, я желаю ему удачи», – сказал Уайт.

Конор – Нейту Диазу: «Без меня ты ничто. Я бы легко отшлепал тебя и Фергюсона. Уважай короля»

Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»