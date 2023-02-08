Ислам Махачев: «Уайт забыл мое имя? Фамилия Махачев, как фамилия Нурмагомедов, нелегко дается американцам»

Чемпион UFC в легком весе поделился мыслями о раскрутке поединка с .

«Все журналисты задают мне один и тот же вопрос: «Что ты думаешь о продвижении турнира?» Я говорю, что готов путешествовать и продвигать бой, но UFC этого не хотят. Мы обменивались с Даной сообщениями два дня назад. У нас есть план, и теперь мы ждем его ответа.

Уайт забыл мое имя? Американцам нелегко выговорить мое имя. Фамилия Махачев, как фамилия , нелегко им дается. Они часто их коверкают. Конечно, Уайт уважает всех чемпионов», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Волкановски – про раскрутку боя с Махачевым: «Не знаю, как обстоят дела в Дагестане, но в Австралии достаточно шумихи»

Дана Уайт: «Махачев живет в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки? Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен»