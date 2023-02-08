Ислам Махачев: «Уайт забыл мое имя? Фамилия Махачев, как фамилия Нурмагомедов, нелегко дается американцам»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о раскрутке поединка с Алексом Волкановски.
«Все журналисты задают мне один и тот же вопрос: «Что ты думаешь о продвижении турнира?» Я говорю, что готов путешествовать и продвигать бой, но UFC этого не хотят. Мы обменивались с Даной сообщениями два дня назад. У нас есть план, и теперь мы ждем его ответа.
Уайт забыл мое имя? Американцам нелегко выговорить мое имя. Фамилия Махачев, как фамилия Нурмагомедов, нелегко им дается. Они часто их коверкают. Конечно, Уайт уважает всех чемпионов», – сказал Махачев.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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