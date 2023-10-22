Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»
Дана Уайт сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.
«Махачев не живет в тени Хабиба, сегодня он сделал соответствующий шаг, какое убедительное выступление. Мне это напомнило хай-кик Крокопа», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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У Блаховича, как минимум, не было такой победной серии. Получается и правда другое :)
Я могу согласиться, что Ислама чересчур быстро и, на тот момент, незаслуженно закинули на вершину, но сейчас он этот аванс оправдывает.
Ты задал вопрос про подъем Блаховича в рейтинге, я тебе привел факт, что он скакнул на 7 строчек вверх. Ты спросил другое ли это, я привёл пример, чем именно история Ислама круче, чем у Блаховича.
Не вижу особого смысла продолжать спор. Волк с Махачевым на максимальном респекте.
Возможно, тем, кто считает себя адекватными фанатами мма есть чему у них поучиться.