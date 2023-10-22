Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»

Теги UFC Дана Уайт MMA Мирко Филипович Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.

«Махачев не живет в тени Хабиба, сегодня он сделал соответствующий шаг, какое убедительное выступление. Мне это напомнило хай-кик Крокопа», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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5 комментариев

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inmotion
Ответ sanek maloi
Вопрос к адекватным фанатам мма, а не к казуалам и глорам: почему после победы Блаховича над Изи (на тот момент короля среднего веса), поляка не засунули ни в какой рейтинг? Это другое?)))
В январе 21-го Блахович был на 14-м месте p4p. В мае 21-го (бой с Изи был в апреле) на 7-м.
У Блаховича, как минимум, не было такой победной серии. Получается и правда другое :)
Я могу согласиться, что Ислама чересчур быстро и, на тот момент, незаслуженно закинули на вершину, но сейчас он этот аванс оправдывает.
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inmotion
Ответ sanek maloi
Блахович на тот момент был чемпионом дивизиона, а Махачев чем оправдал аванс, тем что победил соперника на 10 дневном уведомлении и меньшей категории?)
Тем, что второй раз подряд победил чемпиона из другого веса, занимавшего 1-2 строчку p4p. В этот раз зрелищным нокаутом. Помог бы Алексу тут полный лагерь - это вилами по воде писано.
Ты задал вопрос про подъем Блаховича в рейтинге, я тебе привел факт, что он скакнул на 7 строчек вверх. Ты спросил другое ли это, я привёл пример, чем именно история Ислама круче, чем у Блаховича.
Не вижу особого смысла продолжать спор. Волк с Махачевым на максимальном респекте.
Возможно, тем, кто считает себя адекватными фанатами мма есть чему у них поучиться.
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