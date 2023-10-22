Уайт – о сравнениях Махачева с Хабибом: «Ислам точно не в его тени. Его хай-кик напомнил нокауты Крокопа»

Дана Уайт сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым.

«Махачев не живет в тени Хабиба, сегодня он сделал соответствующий шаг, какое убедительное выступление. Мне это напомнило хай-кик Крокопа», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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